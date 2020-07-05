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СМИ: в Москве с окончания самоизоляции сократилось число заболевших COVID-19

СМИ: в Москве с окончания самоизоляции сократилось число заболевших COVID-19

Число новых заболевших COVID-19 в Москве сократилось почти на 60% с момента окончания самоизоляции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 43,5% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет.

Еще 4,6% среди заболевших — это люди старше 80 лет. Также 5,7% среди заболевших — дети.

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По материалам: pnp.ru

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