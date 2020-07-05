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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с ЕфремовымФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым в эфире передачи «СоловьевLIVE». Запись опубликована на YouTube.

Согласно результатам экспертизы МВД, на водительской подушке безопасности автомобиля артиста были найдены следы его ДНК. Соловьев не уточнил, как он получил отчет экспертов, сославшись на журналистскую тайну.

«Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — заявил в эфире адвокат семьи погибшего в ДТП водителя Александр Добровинский.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что актер никогда не признавал вину, что именно с его участием было совершенно ДТП. По его словам, Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне, поскольку с участием его автомобиля произошла авария со смертельным исходом. При этом защитник артиста заявил, что семья скончавшегося автомобилиста Сергея Захарова на этом «сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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По материалам: lenta.ru

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