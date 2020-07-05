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Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущейКадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев пригласил в эфир YouTube-передачи «Соловьев LIVE» бывшую соведущую Анну Шафран, которая уволилась в начале июня после произошедшего между ними конфликта. Он также присудил ей победу над Ксений Собчак в интервью.

«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. Ведущая появилась на экране, и они вместе обсудили ее новую прическу.

Позже она рассказала о своих впечатлениях от интервью с Собчак. «Мы спокойно побеседовали. У меня сложилось ощущение, что человек судит по себе обо всем происходящем и о людях», — заметила Шафран.

«Я пошла туда ради того, чтобы четко расставить акценты, отмежеваться от несистемной оппозиции. Потому что после того как мы разошлись, разные слухи и инсинуации стали распространяться», — подчеркнула Шафран. Соловьев на это заметил, что они продолжают работать на одной радиостанции.

К ним в эфир по видеосвязи присоединилась и Собчак. Она сообщила ведущему, что считает интервью с Шафран «одним из своих самых удачных». «Мне было интересно, это именно такой формат, в котором должны происходить обсуждения», — заключила Собчак.

В беседе с Собчак Шафран сообщила, что не самостоятельно покинула программу, а согласилась на предложение Соловьева уйти из нее. Она также прокомментировала издевательства со стороны соведущего. По словам Шафран, подобное отношение Соловьева не оказало на нее негативного влияния.

Шафран вместе с Соловьевым долгое время вела утреннее шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM». Ранее с ним же вела на «Серебряном дожде» передачу «Соловьиные трели». С начала июня ведущие больше не работают совместно после конфликта в одном из эфиров.

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По материалам: lenta.ru

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