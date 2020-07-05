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Спасение людей, терпящих бедствие на морях, будет регулировать правительство

Спасение людей, терпящих бедствие на морях, будет регулировать правительство

Поисковые и спасательные работы на море будет регулировать правительство. Полномочия по утверждению нормативно-правовых актов, регулирующих поисковые и спасательные операции на море, будут переданы кабмину. Совет Федерации рассмотрит соответствующий закон на ближайшем пленарном заседании.

Изменениями в Кодекс торгового мореплавания РФ правительству передано право выпускать такие документы. Это даст возможность кабинету министров утверждать положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти в субъектах РФ и других организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море. Законом уточняется, что разрешения на плавание судов в акватории Северного морского пути и удостоверения о праве ледовой лоцманской проводки судов выдаются Федеральным агентством морского и речного транспорта или подведомственной ему организацией.

Авторы документа напоминают, что Россия как преемник Советского Союза по международной конвенции о поиске и спасании на море 1970 года участвует в различных соглашениях — как двусторонних, так и многосторонних — по проведению спасательных работ. Однако не было определено ведомство, которое могло бы координировать такие работы. Новый закон устранит существующий пробел в регулировании данной сферы. Принятие поправок позволит повысить эффективность поисковых и спасательных операций на море, отмечали авторы документа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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По материалам: pnp.ru

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