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США надавили? Британия хочет ограничить участие Huawei в сетях 5G

США надавили? Британия хочет ограничить участие Huawei в сетях 5G
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Власти Великобритании могут ограничить участие китайской компании Huawei в сетях 5G, сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Отмечается, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону должны представить доклад, в котором говорится, что новые санкции США против Huawei вынудят компанию "использовать не заслуживающие доверия технологии", в связи с чем контролировать риск их использования может стать невозможно.

Власти Великобритании уже начали готовить предложения по прекращению установления оборудования Huawei для сетей 5G через полгода, добавила газета.


Майк Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая при помощи компании Huawei угрожала Великобритании, применяя тактику запугивания. По его данным, Пекин угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G.

Дипломат отметил, что Huawei, базирующаяся в Шэньчжэне, является "продолжением системы наблюдения Коммунистической партии Китая" и подчеркнул готовность США помочь Великобритании с любыми потребностями, от строительства безопасных и надежных атомных электростанций до разработки надежных решений 5G, которые защищают конфиденциальность их граждан.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США призвали мир отказаться от "ненадежного" Huawei.

# В мире
По материалам: ria.ru

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