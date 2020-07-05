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США не удалось остановить экспорт иранской нефти, заявили в Тегеране

США не удалось остановить экспорт иранской нефти, заявили в Тегеране
Вашингтону не удалось остановить экспорт иранской нефти, несмотря на стремление довести его до нуля, заявил в воскресенье первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

"Нефть, являясь основным источником дохода Ирана, оказалась под жесточайшими санкциями. При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана был определен в один миллион баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тысяч баррелей нефти. Сейчас же они (американцы – ред.) заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать", - заявил Джахангири, чьи слова приводятся в релизе на его сайте.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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