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Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым

Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с КадыровымФото: Стрингер / РИА Новости

Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни. Предположительно, это Мамихан Умаров, более известный как Анзор из Вены, критиковавший главу Чечни Рамзана Кадырова. О связи с чеченским лидером сообщает «Кавказ.Реалии».

«Стрелявшим был уроженец Чечни. Убитым, по нашей информации, является Анзор из Вены», — рассказал представитель одной из чеченских диаспор в Европе.

Отмечается также, что убийство произошло в субботу, 4 июля, в 19:30 по местному времени. Подозреваемый в этот вечер передвигался на серебристом автомобиле.

Мамихан Умаров рассказывал о себе в разных интервью как о бывшем наемнике в Чечне. Он говорил, что работал в министерстве шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия (запрещенной в России), а также рассказывал о причастности российских спецслужб к убийствам и нападкам на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров критиковал Кадырова. Отмечается, что его высказывания в адрес главы Чечни носили оскорбительный характер.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Австрии заподозрили в причастности к убийству россиянина выходцев из Чечни. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Кроме того, ранее россиянин находился под защитой австрийских полицейских.

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России. Подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления при аресте.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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