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Стало известно, почему Месси не подписывает новый контракт с «Барселоной»

Стало известно, почему Месси не подписывает новый контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не планирует покидать «Камп Ноу» в обозримом будущем. В то же время Лео не спешит продлевать трудовой договор с сине-гранатовыми, чтобы продемонстрировать своё недовольство действиями президента клуба Хосепа Бартомеу.

Напомним, что нынешний контракт Месси с «Барсой» рассчитан до середины 2021 года. В последнее время в СМИ начали появляться слухи о том, что легендарный нападающий «блаугранас» может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
В сезоне 2019/2020 Месси отыграл 28 матчей в Ла Лиге, традиционно отличаясь великолепной продуктивностью. В его активе 22 гола и 18 результативных пасов.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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