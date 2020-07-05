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Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Таро-прогноз на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Расклады карт Таро помогают многим справляться с трудностями и привлекать в жизнь благополучие. Вторая неделя июля пройдет успешно, если познакомиться с раскладами и узнать о том, какие события произойдут в ближайшие семь дней.


Толкование старших Арканов Таро — увлекательное занятие, которое позволяет не просто заглядывать в будущее, но и менять судьбу, управляя событиями. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают прогноз на вторую неделю июля 2020 года, чтобы представителям Знаков Зодиака было проще справляться с трудностями и планировать каждый день, привлекая успех.

Овен


Вторая неделя июля начнется для Овнов с карты «Дьявол». Аркан говорит о ловушках на пути, которые могут создавать как люди, так и обстоятельства. Овнам важно оставаться бдительными, чтобы вовремя среагировать на опасность и обойти неприятности стороной.

«Отшельник» в раскладе — карта, указывающая Овнам на необходимость остаться наедине с собой, чтобы собраться с мыслями. В середине недели у них будет возможность справиться со стрессом, найти ответы на волнующие вопросы и наметить план действий на оставшееся время до конца недели.


По карте «Умеренность» Овнам нельзя торопиться с выводами и действовать опрометчиво. Аркан говорит об удаче, которая ждет их, если они будут работать размеренно и не станут доверять словам незнакомцев. Умение слушать интуицию позволит избежать неурядиц и с успехом завершить начатое.

Телец


По карте «Звезда» Тельцов ждет спокойное начало недели, когда проблемы больше не беспокоят и препятствий на пути к цели нет. Совет Аркана — не сворачивать с выбранного пути, и тогда успех не заставит себя ждать.

Аркан «Влюбленные» говорит о важности выбора, который предстоит сделать Тельцам. По этому Аркану важно мобилизовать силы, чтобы не ошибиться и не пойти путем, ведущим в тупик. Выбор нельзя доверять окружению, чтобы не жить чужими мечтами и идеалами.

По карте «Верховная жрица» Тельцам нельзя игнорировать внутренний голос. Доверие интуиции позволит справиться с трудностями и найти ту дверь, что ведет к счастью и успехам. Совет карты — замечать детали, благодаря которым получится сложить пазл и ответить на сложные вопросы.


Близнецы


Аркан «Мир» сулит Близнецам хорошее начало недели. По этой карте сложные вопросы разрешаются без труда и в жизни наступает момент, когда каждый сможет найти свое место и достичь успехов без особых усилий.

«Колесница» в раскладе говорит о том, что Близнецы смогут совершить рывок и поставить точку в затеянном деле, если не будут медлить. Карта говорит о благоприятном времени для привлечения в жизнь новых успехов.

Аркан «Император» сулит Близнецам продуктивную работу, когда благодаря грамотным решениям получится повысить авторитет, а также претендовать на долгожданную должность или удачно сменить вид деятельности.

Рак


Согласно Аркану «Сила», в начале месяца Раки смогут совершить прорыв в делах. Эта карта говорит о том, что сила воли поможет Ракам преодолеть любые трудности, а оптимизм не даст поддаться на провокации со стороны недоброжелателей.

Карта «Верховная жрица» сообщает, что Раки смогут обойти неприятности стороной, если прислушаются к внутреннему голосу. Аркан сулит успех тем, кто не станет торопиться и совершать опрометчивых поступков на волне эмоций.


По карте «Солнце» Раков ожидает награда за их труды и успех в любых начинаниях. Раки смогут привлечь позитивные перемены, если будут с оптимизмом смотреть в будущее.

Лев


Начало недели, судя по карте «Влюбленные», пройдет в раздумьях. Львам предстоит принять непростое решение, от которого будут зависеть дальнейшие события. Совет карты — слушать свое сердце, чтобы выбрать верный путь, ведущий к благополучию.

Аркан «Повешенный» в раскладе указывает на временное бездействие. Львам предстоит понять причину замедления дел, чтобы провести работу над ошибками, вынести ценные уроки на будущее и не повторять подобных оплошностей.

По карте «Император» Львы смогут обрести надежных партнеров как в делах, так и в личной жизни. Дружеские, деловые или любовные связи будут крепкими, если отказаться от гордыни и научиться находить компромисс.

Дева


Аркан «Колесо Фортуны» говорит Девам о том, что в начале недели они попадут в круговорот событий. Совет карты — не спешить с выводами, выждать время, чтобы понять причину событий, и действовать только после того, как найдется верное решение.


Карта «Верховная жрица» призывает Дев собирать информацию и внимательно следить за происходящим вокруг. Интуиция поможет принимать верные решения и не упускать из виду значимых деталей.

Аркан «Смерть» означает завершение очередного этапа и переход на новый уровень. По этой карте в жизни происходят перемены, поэтому Девы в конце недели смогут попрощаться с отжившим прошлым и освободиться от всего, что мешает развитию.

Весы


Карта «Правосудие» сулит Весам благополучный исход затеянных дел, но для этого поступать нужно честно. По этому Аркану в жизни происходят позитивные перемены, если трудиться и не сворачивать с выбранного пути.

Аркан «Колесница» призывает Весов к активным действиям. Совет карты — не медлить, чтобы получить от судьбы приятные подарки, преуспеть в выбранном деле и быстро разрешить тянущиеся из прошлого вопросы.

По карте «Смерть» Весов ждет завершение очередного этапа, когда наступает пора поставить точку и найти для себя новое направление, не цепляясь за прошлое. Потрясений и неприятностей удастся избежать, если действовать уверенно и не сожалеть о том, что уже отжило.

Скорпион



Аркан «Повешенный» предупреждает Скорпионов о том, что халатность может привести к проблемам. Совет карты — не упускать из виду даже мельчайших деталей, чтобы вовремя обойти неприятности стороной.

Карта «Башня» сулит перемены, и Скорпионам для этого важно отказаться от устаревших планов, а также перестать строить замки из песка. Практичность и дальновидность помогут скорректировать планы и заниматься лишь теми делами, которые принесут пользу.

Аркан «Императрица» указывает Скорпионам на благополучный исход дел, но для этого нельзя торопиться и поддаваться на провокации. Мудрые решения и размеренная работа приведут к победе и новым успехам.

Стрелец


Открывает неделю карта «Правосудие», по которой Стрельцы могут отстоять свое честное имя, справиться с недоброжелателями и поставить точку в сложном деле. Совет Аркана — поступать честно, чтобы в будущем не создавать себе дополнительных проблем.

«Звезда» в раскладе — позитивная карта, указывающая на верный выбор и успех в конце пути. По этому Аркану проблемы разрешаются легко, и Стрельцы смогут достичь всего, что было запланировано, если не откажутся от своих замыслов.

Карта «Смерть» вносит сумятицу в мысли и чувства, пугая многих. Однако ее предназначение — указать на то, что очередной этап жизни завершен. С прошлым пора попрощаться, и Стрельцам для привлечения благополучия пора оставить позади все, что удерживает и мешает личному росту и развитию.

Козерог


Карта «Колесница» говорит Козерогам о том, что с понедельника важно взять себя в руки и двигаться навстречу своей мечте. Позитивный Аркан говорит о времени, когда активные действия ведут к успехам, а раздумья и опасения, напротив, способствуют привлечению неприятностей.

Аркан «Луна» сообщает, что Козерогам будут доступны скрытые ранее знания. Все вокруг станет явным, и появится возможность определить, с кем из окружения не по пути. Интуитивно будет проще найти тех людей, которые пытаются навредить и строят козни за спиной.

«Верховная жрица» в раскладе указывает на влиятельность Козерогов. От принятых ими решений будет зависеть счастье других людей, поэтому Козерогам важно быть бдительными. Эгоизм и обиды лучше оставить в прошлом, чтобы непредвзято судить об успехах коллег или подчиненных.

Водолей


Аркан «Умеренность» призывает Водолеев к ответственности. По этой карте нельзя торопиться: велика вероятность в спешке пропустить значимые события и навлечь на себя неприятности. Вдумчивые решения позволят быстро разобраться в сложившейся ситуации и привлечь успех.

Карта «Суд» указывает на благополучное завершение дел, которые вызывали сомнения и тревогу. Водолеи смогут выйти победителями из затруднительной ситуации и не только победить собственные страхи, но и поставить на место обидчиков и недоброжелателей.

Аркан «Верховная жрица» сулит Водолеям поддержку в лице властного человека, а также указывает на обладание достаточными знаниями и опытом для новых свершений. Не исключено, что Водолеям потребуется уединение для составления плана и размышлений.

Рыбы


Аркан «Дьявол» говорит об ошибках и промахах, и Рыбам нужно научиться быть осмотрительнее, умерить пыл и трезво оценивать свои силы. Так получится вернуться на путь, ведущий к благополучию.

Карта «Повешенный» говорит о некоторых сомнениях и тревогах. Внутреннее напряжение и нежелание оглядываться по сторонам может привести к неверному решению, а значит, Рыбам нужно быть бдительными.

Аркан «Башня» сулит Рыбам завершение очередного этапа пути. Назад дороги нет, зато впереди открываются прекрасные перспективы. Рыбам стоит отказаться от устаревших планов, чтобы открыть дверь, ведущую к благополучной жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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