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Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти

Тегеран: США не смогли перекрыть экспорт нефти

Несмотря на все усилия, Соединенные Штаты не смогли остановить экспорт иранской нефти и свести его к нулю. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

«Являясь основным источником дохода Ирана, нефть оказалась под жесточайшими санкциями. При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана установили в один миллион баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тысяч баррелей нефти. Сейчас же они заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать», — цитирует заявление первого вице-президента Ирана ТАСС.

Напомним, что федеральный прокуроры США добились того, чтобы суд выдал ордер на арест бензина, который перевозят четыре танкера из Ирана в Венесуэлу. Идет ли однако в заявлении Эсхака Джахангири речь о доставке топлива в латиноамериканскую страну, непонятно. Напомним, что в июне США ввели санкции против пяти судов, которые в мае и июне доставили бензин из Ирана в Венесуэлу. Это, однако, не остановило поставки ближневосточного топлива через Атлантический океан.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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