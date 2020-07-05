Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол

Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледоколОлег ТиньковФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Нидерландах компания Damen Yachting достроила первую в мире частную яхту-ледокол по заказу российского предпринимателя, основателя и акционера Тинькофф банка Олега Тинькова. Об этом сообщает издание Yacht Harbour.

77-метровое судно La Datcha ледового класса SeaExplorer спустили на воду в портовом городе Флиссинген.

Уточняется, что яхта способна проводить в открытом море до 40 дней без возвращения в порт. Это возможно за счет улучшенных топливных баков и системы сбора мусора. Также на яхте имеется батискаф, две площадки для вертолетов и снегоходы. Помимо этого есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. В каждой из шести кают расположены гардеробная, туалет и душ, либо ванна.

Судно предназначено для путешествий на полюса или тропические острова. Яхта рассчитана на 24 членов экипажа и 12 пассажиров. «Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — приводит издание слова Тинькова.

Бизнесмен планирует использовать яхту около 20 дней в году, а в остальное время сдавать ее в аренду. С сентября судно можно арендовать за 740 000 евро, также придется внести депозит в размере 30 процентов от аренды на непредвиденные расходы.

Тиньков рассказал о желании построить первый в мире частный ледокол в июле 2018 года. В 2019 году сообщалось, что он потратил на ее строительство около 100 миллионов долларов.

В июне сообщалось, что Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии. В начале апреля 52-летний бизнесмен объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка. Оперативное управление кредитной организацией осуществляет многолетний партнер Тинькова Оливер Хьюз, занимающий должность председателя правления.

Акции двух компаний Тинькова, через которые он контролирует банк, переводятся в семейный траст, что позволит сохранить актив за его ближайшими родственниками.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон
Сериал "Я никогда не…" продлили на второй сезон
Полнолуние 5 июля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 5 июля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Уилл Смит разрешил жене завести любовника
Уилл Смит разрешил жене завести любовника
Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол
Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол
Лукашенко отметил важность прочных и конструктивных отношений с США
Лукашенко отметил важность прочных и конструктивных отношений с США
Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не
"Известия": защита Ефремова будет выстроена вокруг приступа эпилепсии перед ДТП
"Известия": защита Ефремова будет выстроена вокруг приступа эпилепсии
Кейт Бекинсейл на шопинге с молодым бойфрендом Гуди Грейсом
Кейт Бекинсейл на шопинге с молодым бойфрендом Гуди Грейсом
В армянском Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В армянском Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург
Finnair оставила бронирование рейсов на август только в Петербург
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

СМИ: Джоан Роулинг продает 48-метровую яхту за $20 млн
Сверхпрочную яхту создадут на основе древней русской лодки
Самая большая в мире парусная яхта вышла в море в Германии
Миллиардер Тиньков собрался строить 1-ый личный ледокол