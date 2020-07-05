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Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев

Трамп назвал свой вариант списка величайших американцевФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев в ходе праздничной речи в День независимости страны. Трансляция выступления велась в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

По мнению американского лидера, во главе списка должен стоять главнокомандующий времен войны за независимость, первый президент Джордж Вашингтон.

Также в список вошли лидер войны за независимость США Бенджамин Франклин, первый министр финансов США Александр Гамильтон и президенты Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, Авраам Линкольн и Рональд Рейган. Кроме того, глава Белого дома включил в список славы швею Бетси Росс, которая, согласно легенде, сшила первый флаг Соединенных Штатов, и первую леди Долли Мэдисон.

Американский лидер также отметил писательницу Гарриет Бичер-Стоу, основательницу Красного Креста Клару Бартон, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона и генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура.

Ранее Трамп объявил о создании парка со скульптурами национальных героев на фоне разрушения многих памятников вандалами во время протестов. Глава государства во время выступления у мемориала на горе Рашмор подчеркнул, что парк будет располагаться под открытым небом и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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