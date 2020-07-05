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Трамп усмотрел в протестах признаки "левацкой революции"

Трамп усмотрел в протестах признаки "левацкой революции"

Протесты, которые идут в США уже больше месяца, имеют симптомы "левацкой революции", заявил президент США Дональд Трамп.

Среди таких симптомов он назвал осквернение или разрушение памятников, попытки переписать историю страны, рост культуры отрицания, а также идеологию движения "Жизни черных важны" (BLM). По словам Трампа, протесты "угрожают подорвать принципы американской революции" и разрушить жизненные основы американского общества.

"Наш народ стал свидетелем безжалостной кампании по стиранию нашей истории, осквернению наших героев... Озлобленные толпы пытаются низвергать статуи наших основателей, уродовать наши самые священные мемориалы и обрушивать волны насилия на наши города, но мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди", — сказал Трамп во время визита к горе Рашмор.

Американский лидер выразил уверенность, что знаменитый барельеф с изображением четырех президентов "никогда не будет осквернен". С призывами уничтожить памятник выступили ранее представители коренных народов США.

Эти герои никогда не потеряют лица. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не будут забыты. И гора Рашмор навсегда останется вечной данью нашим предкам и нашей свободе.

Визит Трампа к горе Рашмор, приуроченный ко Дню независимости США, оказался омрачен протестами — активисты перекрыли дорогу и не давали кортежу президента проехать.

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По материалам: uposters.ru

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