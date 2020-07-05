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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 18.50 по времени UTC (21.50 мск). Эпицентр располагался в 33 километрах к северо-востоку от небольшого населенного пункта Порт Олри. Очаг землетрясения залегал на глубине 120,5 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

# В мире
По материалам: ria.ru

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