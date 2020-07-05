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У Шмыгаля заговорили о закрытии шахт в Украине по примеру Германии

У Шмыгаля заговорили о закрытии шахт в Украине по примеру Германии

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине будет проведен эксперимент по закрытию шахт в моногородах. Авторы проекта будут ориентироваться на опыт Германии, где последняя угольная шахта закрылась в 2018-м. Какие из украинских шахт первыми подпадут под ликвидацию, пока что не решено. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

«У нас 65 моногородов, в которых только шахта является предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, один работающий человек кормит всю семью… „Пилот“ будет реализован… для обеспечения работой людей, проживающих в городе. Положительный опыт потом будем применять и в других городах», — рассказала Буславец в интервью Радио Свобода.

Вопрос о закрытии шахт обсуждался с Германией, и та согласилась поделиться ценным опытом. С какого города планируется начать эксперимент, пока не решено.

«У нас есть договоренности с немецкой стороной… Моногород мы определим вместе с ними по определенным критериям… Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой», — уточнила и. о министра.

Напомним, в Украине в угольной отрасли работают 90 тысяч человек. А в 65 шахтерских моногородах проживает более 1,3 млн людей.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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