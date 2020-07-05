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Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всём мире

Ученый: коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всём мире

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Новая коронавирусная инфекция, скорее всего, не вышла из лаборатории в Китае, а находилась во всём мире задолго до этого в спящем состоянии, считает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашённый профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС.

Джефферсон считает, что из разных государств приходит всё больше свидетельств того, что COVID-19 находился в различных странах до того, как проявился в Азии. В частности, ранее эпидемиологи Испании сообщили, что возбудитель коронавируса был обнаружен в сточных водах Барселоны ещё в марте прошлого года.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде», — сказал учёный. Он предположил, что мир имеет дело «со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды».

Эксперт провёл аналогию с массовой пандемией «испанки», от которой с 1918 по 1920 год погибли, по разным подсчётам, до 100 миллионов человек.

«В случае с испанским гриппом происходили странные вещи», — отметил Джефферсон. По его словам, в 1918 году около 30 процентов населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром.

Как пояснил учёный, «объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят». «Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить», — добавил он.

По его мнению, вирус может передаваться не только от человека к человеку, например, при общении или кашле, но и через сточные воды.

В мае американский президент Дональд Трамп предположил, что COVID-19 мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения главы Белого дома об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за «глупой ошибки в Китае» противоречат действительности.

Ранее в воскресенье сообщалось, что, по данным ВОЗ, за время пандемии в мире выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом COVID-19.  Общее число летальных исходов превышает 528 тысяч.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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