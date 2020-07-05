Уилл Смит разрешил жене завести любовника

Вадим Карасев

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Певец Аугуст Алсина рассказал, что в течение долгого времени встречался с женой американского актера Уилла Смита Джадой Пинкетт-Смит, причем их связь одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. Об этом пишет издание Super.

По словам 27-летнего исполнителя, с женой Смита их познакомил старший сын пары Джейден в 2015 году. С тех пор они были неразлучны и вместе отдыхали. По словам Алсины, Уилл Смит сам благословил эту связь, поскольку его брак «трансформировался в партнерство».

Певец признался, что это эти отношения не были для него пиаром, а были настоящей любовью. «Я годами отдавал всего себя этим отношениям, и я очень, очень сильно ее люблю», — сказал певец.

При этом представители Джады Пинкетт-Смит опровергли заявление певца, однако Алсина стоит на своем. По его мнению, этой информацией уже давно надо было поделиться, поскольку люди уже давно подозревали его в связи с супругой Уилла Смита. Исполнитель рассказал, что дабы не шокировать пару, позвонил Смитам заранее и предупредил их о предстоящем откровенном интервью.

Ранее Уилл Смит признался, что ревновал жену Джаду Пинкетт Смит к рэперу Тупаку Шакуру. Артист раскаялся в неприязни к хип-хоп-исполнителю, заявив, что очень сильно жалеет об этом.