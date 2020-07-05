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Украина передумала занимать за границей

Украина передумала занимать за границейНациональный Банк УкраиныФото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Власти Украины передумали занимать необходимые бюджету средства за границей и отменили выпуск еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Лондонской биржи, где планировалось проводить размещение.

Сделка уже была согласована с инвесторами и должна была состояться 2 июля. Однако утром в день размещения от нее решено было отказаться. Поводом послужила отставка главы Национального банка Украины (выполняет функции центробанка) Якова Смолия, состоявшаяся вечером 1 июля.

Минфин отмечает, что всю ночь проводил консультации с юристами и в итоге решил отказаться от размещения, чтобы дать инвесторам «достаточно времени на оценку этих новостей».

Предполагалось, что привлеченные средства будут частично направлены на погашение одного из предыдущих выпусков облигаций — в размере 750 миллионов долларов. Оставшийся миллиард долларов должен был быть направлен на покрытие дефицита государственного бюджета.

В сообщении Минфина отдельно подчеркивается, что на счетах казначейства, которое распоряжается бюджетными средствами, скопилось два миллиарда долларов (помимо средств в национальной валюте), которых хватит для выполнения обязательств перед кредиторами и населением.

Смолий объяснил свою отставку политическим давлением, оказывавшимся на Нацбанк Украины в последнее время. По его словам, уход с должности должен «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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