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В армянском Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего

В армянском Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего

Трагическое происшествие произошло 4 июля в армянском городе Гюмри, где дислоцирована 102-я российская военная база. В один из отделов полиции около 17.00 поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома, расположенного по адресу улица Акопяна, 8/1, в спальне обнаружен труп мужчины.

Прибывшая в упомянутую квартиру оперативная группа обнаружила в спальне труп 20-летнего гражданина Российской Федерации С. Салихова. По информации источника, он служил на российской военной базе. Как пишет издание VERELQ.am, на месте происшествия обнаружено письмо.

Тем временем командование Южного военного округа совместно с правоохранителями Армении организовало проверку после гибели российского военнослужащего в Гюмри. «По факту гибели командование округа совместно с правоохранительными органами Армении проводит разбирательство», — сказал представитель командования.

Посольство России в Ереване, в свою очередь, сообщило, что криминальных следов в смерти военнослужащего-контрактника 102-й российской военной базы в Армении нет. По информации дипмиссии, причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв.

По факту смерти российского военного в Гюмри возбуждено дело по статье о доведении до самоубийства.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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