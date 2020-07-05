В Астрахани подрядчик забросил ремонт школы без объяснения причин

Вадим Карасев

В Астрахани остановлен ремонт школы №14, об этом сообщили неравнодушные горожане. Которые рассказали, что строителей на месте нет, работы остановлены. Звонок был сделан ранним утром в Единый диспетчерский центр. Как стало известно, и.о. горадминистрации Мария Пермякова провела выездное собрание на территорию школы, в котором участвовали эксперты и вызванные не место подрядчики.

Около одной из стен была вырыта яма, представляющая опасность для людей, которые могут находиться поблизости.

Работы проводятся с начала июня. Ранее оговаривалось, что строительные работы начнутся с подвала, в котором необходимо убрать лишнюю землю, провести гидроизоляцию полов и перекрытий. После этого, должны быть, установлены новые окна и приведен в порядок каркас здания. Подвальное помещение, на данный момент, отремонтировано не полностью. Представитель подрядчика не смог ответить на вопрос о причине остановки работ.

Срок сдачи объекта 21 августа. Как заявила Мария Пермякова, она лично будет контролировать продвижение ремонта, который должен быть, высококачественным и сделан вовремя. Подрядчик заверил всех собравшихся, что ремонт продолжится уже с сегодняшнего дня. В ближайшее время начнется ремонт на первом этаже. Строительные материалы уже закупаются.