В Австрии сообщили о втором задержании после убийства россиянина

Влада Некрасова

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

Она отказалась пояснить, какое оно имеет отношение к делу.

"Это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии", – добавила собеседница агентства.

Представитель полиции Вальтер Шварценеккер ранее сообщил РИА Новости, что накануне вечером в городе Герасдорф рядом с Веной убили россиянина, который запросил в Австрии убежище.

Österreich, стрелявший и его жертва — выходцы из Чечни, но местная полиция пока не подтвердила РИА Новости эту информацию. Там подчеркнули, что личности еще предстоит установить.

В российском посольстве в Австрии заявили, что не получали обращений в связи с этим делом.