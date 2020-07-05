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В Австрии сообщили о втором задержании после убийства россиянина

В Австрии сообщили о втором задержании после убийства россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.

Она отказалась пояснить, какое оно имеет отношение к делу.

"Это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии", – добавила собеседница агентства.

Представитель полиции Вальтер Шварценеккер ранее сообщил РИА Новости, что накануне вечером в городе Герасдорф рядом с Веной убили россиянина, который запросил в Австрии убежище.


Österreich, стрелявший и его жертва — выходцы из Чечни, но местная полиция пока не подтвердила РИА Новости эту информацию. Там подчеркнули, что личности еще предстоит установить.

В российском посольстве в Австрии заявили, что не получали обращений в связи с этим делом.

# Россия
По материалам: ria.ru

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