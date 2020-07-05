В Баку локализовали пожар на фабрике, пострадали шесть человек

Влада Некрасова

Пожар на фабрике по производству красок в Баку локализован на площади около 3 тысяч квадратных метров, в происшествии пострадали шесть человек, сообщил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило о пожаре на фабрике по производству красок в Бинагадинском районе города Баку.

"Пожар локализован. Уже нет угрозы его распространения. На его тушение было привлечены 300 человек, до 50 единиц техники. Во время пожара пострадали шесть человек, пятеро из которых пожарники. Огонь охватил 2,5-3 тысячи квадратных метров",- сообщил Мирзяев журналистам.