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В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

В Чикаго в результате стрельбы погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на 5 июля в одном из центральных районов города Чикаго, четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения, передаёт местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на полицию. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, группа неизвестных подошла к месту , где проводилась вечеринка, и открыла огонь. Среди погибших — 14-летний подросток. Ранения получили в том числе двое несовершеннолетних.

Телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию сообщил, что погибла также семилетняя девочка, передаёт РИА «Новости». Она была доставлена в больницу с огнестрельным ранением и вскоре скончалась.

Арестовать подозреваемых пока не удалось.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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