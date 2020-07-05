В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239

Влада Некрасова

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 422 новых заразившихся и семи летальных исходах.

По данным института, общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 196 335, скончались 9 012 пациентов с подтвержденным COVID-19.