Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239

В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239

В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 422 новых заразившихся и семи летальных исходах.

По данным института, общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 196 335, скончались 9 012 пациентов с подтвержденным COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание
Мужчины раскрыли способы завоевать их внимание
Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо
Московский патриархат: Превращение Святой Софии в мечеть недопустимо
Центробанк потратил на спасение рубля 20 миллиардов
Центробанк потратил на спасение рубля 20 миллиардов
Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез
Россиянин спрыгнул с моста в реку и исчез
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на
10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия жизнь
10 обещаний себе, которые подарят вам счастливую и полную изобилия
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное взаимодействие
Медведев поблагодарил экс-премьера Франции за плодотворное
Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
Российский танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме
Российский танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме
Канье Уэст захотел стать президентом США
Канье Уэст захотел стать президентом США
Ход лошадью: Россия купит президента США, некорректно сидящего на коне
Ход лошадью: Россия купит президента США, некорректно сидящего на коне
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Названы самые популярные фильмы 90-х годов

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями

Еще по теме

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в ФРГ возросло на 687 за сутки
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч