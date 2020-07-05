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В Госдуме отреагировали на планы Канье Уэста стать президентом США

В Госдуме отреагировали на планы Канье Уэста стать президентом СШАКанье УэстФото: Allison Joyce / Reuters

Намерение рэпера Канье Уэста стать президентом США может сыграть на руку действующему главе государства Дональду Трампу. Таким образом отреагировала на заявление музыканта член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает РИА Новости.

Парламентарий считает, что реальные шансы на избрание есть лишь у Трампа и его главного оппонента — представителя Демократической партии Джо Байдена. Панина напомнила, что существуют немногочисленные случаи, когда необходимое число голосов набирали кандидаты третьей партии или беспартийные — к примеру, бизнесмен Росс Перо, баллотировавшийся в 1992 году и получивший 19 процентов голосов.

При этом Панина отметила, что сроки регистрации кандидатов в президенты США уже вышли, и рэпер не сможет выдвинуться в качестве третьего кандидата, как это сделал Перо. Парламентарий не исключает, что речь идет о попытке создать движение чернокожих американцев в качестве альтернативы Black Lives Matter. Панина считает, что таким образом протесты афроамериканского населения хотят направить в конструктивное русло — с конкретными социально-экономическими требования вместо нынешних призывов распустить полицию и «всеобщему покаянию белого населения».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев ранее заявил, что у Канье Уэста есть все шансы, чтобы быть рассмотренным в качестве кандидата в президенты США. По словам эксперта, в США сейчас складывается сложная ситуация как с возможным результатом выборов, так и с ходом предвыборной кампании.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он заявил, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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