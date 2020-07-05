В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму

Влада Некрасова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на критику со стороны Евросоюза голосования по поправкам в Конституцию России в Крыму, отметив, что это личное дело российских граждан.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Евросоюз ранее осудил проведение голосования в Крыму и участие в нем жителей полуострова.