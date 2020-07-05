В Хорватии проходят парламентские выборы

Лидия Мартынова

Граждане Хорватии сегодня, 5 июля, выбирают народных посланников в парламент страны, сообщает Tanjug.

В выборах принимает участие 192 политических блока, в состав которых суммарно входит 2,7 тыс. кандидатов в депутаты.

Правом голоса на нынешних парламентских выборах обладают 3,86 млн человек. В самой Хорватии и за ее пределами открыто около 7 тыс. избирательных участков.

Голосование за пределами страны, в ее дипломатических миссиях, началось еще вчера утром. Высокая явка отмечается в хорватских частях Боснии и Герцеговины. Так, в Мостаре уже в 7 часов утра выстроились очереди длиной несколько сотен метров.

Основными лидерами гонки и конкурентами являются партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), возглавляемая премьер-министром Андреем Пленковичем, и коалиция «Перезагрузка» во главе с оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

По состоянию на 12 часов по местному времени проголосовали 18,09% граждан. Новые данные потявкав хорватский избирком объявит только в 17:00 по местному времени.

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что предвыборная кампания в стране проходила на фоне новой волны эпидемии Covid-19, которая может существенно повлиять на явку избирателей.