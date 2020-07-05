В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты
Сегодня, 08:48 Лидия Мартынова
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная зарплата будет повышаться в три этапа. Согласно расчетам, что рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.
Об этом в Facebook написал Шмыгаль.
При этом он отметил, что повышение минимальной заплаты не повлияет на инфляцию и на увеличение безработицы.
По материалам: gogetnews.info