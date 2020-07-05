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В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты

В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная зарплата будет повышаться в три этапа. Согласно расчетам, что рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.

Об этом в Facebook написал Шмыгаль.
При этом он отметил, что повышение минимальной заплаты не повлияет на инфляцию и на увеличение безработицы.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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