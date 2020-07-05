В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты

Лидия Мартынова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная зарплата будет повышаться в три этапа. Согласно расчетам, что рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.Об этом в Facebook написал Шмыгаль.При этом он отметил, что повышение минимальной заплаты не повлияет на инфляцию и на увеличение безработицы.