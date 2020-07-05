В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в рамках рабочего визита последнего в Турцию.
"Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании российского статуса современного Крыма уместно напомнить, что еще в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан российским. Никаких иных документов по данному вопросу между сторонами не подписывалось", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, любые заявления по иной территориальной принадлежности Крыма со стороны турецких властей являются "бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными".
Турции, где они лишены возможности получать образование на крымско-татарском языке, изучая его в государственных школах в местах своего компактного проживания, гарантированно быть представленными в органах государственной власти и местного управления в своих регионах", - подчеркнул Мурадов.