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В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским

В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал турецкие власти не делать бессмысленных заявлений о непризнании статуса Крыма, а соблюдать российско-турецкий Акт о мире, торговле и границах от 1783 года, согласно которому полуостров был признан российским.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в рамках рабочего визита последнего в Турцию.


"Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании российского статуса современного Крыма уместно напомнить, что еще в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан российским. Никаких иных документов по данному вопросу между сторонами не подписывалось", - сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, любые заявления по иной территориальной принадлежности Крыма со стороны турецких властей являются "бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными".


Турции, где они лишены возможности получать образование на крымско-татарском языке, изучая его в государственных школах в местах своего компактного проживания, гарантированно быть представленными в органах государственной власти и местного управления в своих регионах", - подчеркнул Мурадов.
# Россия
По материалам: ria.ru

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