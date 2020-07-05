В МИД России не исключили возвращения талибов к власти в Афганистане

Лидия Мартынова

Талибы могут вернуться к власти в Афганистане как часть коалиционного правительства, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.





"Талибы вернутся к власти как часть коалиционного правительства. Я не говорю, что все талибы белые и пушистые, абсолютно нет. Там есть серьезный сегмент радикалов, у которых тоже есть логика. Они говорят своим: "Ребята, чего нам договариваться с этими марионетками, когда мы вот сейчас еще поднажмем, еще пару лет повоюем, и американцы все равно сбегут, и мы все возьмем сразу, а не часть" … Есть такие", – отметил Кабулов в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что в их числе есть и "благоразумная часть, в том числе и руководство", которые понимают, что в случае, если они попытаются сделать то, что предлагают радикалы, против них будут все, включая Россию.

сообщило, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов не исключил причастности американской разведки к наркотрафику в исламской республике.