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В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол

В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
Удостоверения личности граждан Нидерландов в будущем не будут содержать обозначения пола. Этот параметр планируется исключить из документов в 2024-2025 годах.

Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, сообщает DW.

Тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола".
Как объяснила министр, вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".

Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. При этом в заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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