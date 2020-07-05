В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол

Алексей Вольцев

Удостоверения личности граждан Нидерландов в будущем не будут содержать обозначения пола. Этот параметр планируется исключить из документов в 2024-2025 годах.Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, сообщает DW.Тем самым правительство хочет "там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола".Как объяснила министр, вместо этого граждане должны "создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности".Одновременно ван Энгелсховен подчеркнула, что Нидерланды не станут первой страной в мире, которая введет гендерно-нейтральные удостоверения личности: пол в таких документах не указывается и в ФРГ. При этом в заграничных паспортах категория пола останется в связи с предписаниями ЕС.