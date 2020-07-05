В Польше разбился спортивный самолет

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Кросно (Польша) разбился небольшой спортивный самолет. Об этом сообщает портал terazkrosno.pl.

Авария произошла около восьми утра по местному времени. Rand Robinson KR-1 упал на частной территории — сначала самолет врезался в фонарь, затем — в ограждение. При падении летательный аппарат задел припаркованный легковой автомобиль.

На борту находился только 69-летний пилот, он получил легкие травмы и самостоятельно выбрался из самолета. Причина падения самолета устанавливается.

В июне сообщалось, что в Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Летательный аппарат упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, двое человек пострадали.