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В Польше разбился спортивный самолет

В Польше разбился спортивный самолетФото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Кросно (Польша) разбился небольшой спортивный самолет. Об этом сообщает портал terazkrosno.pl.

Авария произошла около восьми утра по местному времени. Rand Robinson KR-1 упал на частной территории — сначала самолет врезался в фонарь, затем — в ограждение. При падении летательный аппарат задел припаркованный легковой автомобиль.

На борту находился только 69-летний пилот, он получил легкие травмы и самостоятельно выбрался из самолета. Причина падения самолета устанавливается.

В июне сообщалось, что в Малиновском районе Одессы разбился легкомоторный самолет. Летательный аппарат упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, двое человек пострадали.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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