В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Сегодня, 00:18 Влада Некрасова
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6844 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785.
На 4 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1273 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.
По материалам: ria.ru