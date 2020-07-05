Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6844 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785.


На 4 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1273 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эрдоган: Попытки недругов Турции отбросить её в прошлое обречены
Эрдоган: Попытки недругов Турции отбросить её в прошлое обречены
Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"
Баста выступит на летнем живом концерте на парковке в "Лужниках"
Супермаркеты отказались от продажи собранных невольными обезьянами кокосов
Супермаркеты отказались от продажи собранных невольными обезьянами
Трамп усмотрел в протестах признаки "левацкой революции"
Трамп усмотрел в протестах признаки "левацкой революции"
В МИД России не исключили возвращения талибов к власти в Афганистане
В МИД России не исключили возвращения талибов к власти в Афганистане
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России
Базу данных россиян выставили на продажу от лица МИД России
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями
Девушка раскрыла обман парня по одной детали на снимке с друзьями
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с

Топ на сегодня

Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на границе с Китаем
Премьер-министр Индии неожиданно посетил спорную территорию на
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Названы самые безопасные места во время летней грозы
Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой Конституции
Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой
Разин отреагировал на получение Шатуновым права исполнять песни «Ласкового мая»
Разин отреагировал на получение Шатуновым права исполнять песни
Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%

Еще по теме

В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России за сутки 107 военных вылечились от коронавируса
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки