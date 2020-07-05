В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса

Влада Некрасова

Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 102 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6844 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785.

На 4 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1273 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.