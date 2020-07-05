В России отмечают День работника морского и речного флота
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Сменить нельзя оставить
Регулярная санитарная обработка поверхностей на судне, невозможность сойти на берег в порту и минимизация всех контактов, в частности, с береговыми службами и стивидорами - на фоне пандемии коронавируса изменилась жизнь не только на суше, но и на судах.
Многие судовладельцы и операторы морских судов столкнулись с невозможностью смены экипажей, отработавших контракты, особенно в иностранных портах. Чтобы обеспечить сменяемость, в "Совфрахте", в том числе, выполняют длительные и затратные балластные переходы, а в Fesco используют практику смен за пределами портов, "минимизируя при этом любые контакты моряков по пути следования на борт судна".