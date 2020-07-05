В России отмечают День работника морского и речного флота

Анастасия Иванова

Мировая морская отрасль на фоне пандемии нового коронавируса COVID-19 столкнулась с рядом проблем: удорожанием работы флота за счёт закупки средств защиты, антисептиков и проведения тестов (анализов) на вирус, невозможности в ряде случаев вовремя сменять экипажи, ограничений в портах. Как судоходные компании России справляются с трудностями, в День работника морского и речного флота РФ РИА Новости рассказали представители отрасли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.

Сменить нельзя оставить

Регулярная санитарная обработка поверхностей на судне, невозможность сойти на берег в порту и минимизация всех контактов, в частности, с береговыми службами и стивидорами - на фоне пандемии коронавируса изменилась жизнь не только на суше, но и на судах.

Многие судовладельцы и операторы морских судов столкнулись с невозможностью смены экипажей, отработавших контракты, особенно в иностранных портах. Чтобы обеспечить сменяемость, в "Совфрахте", в том числе, выполняют длительные и затратные балластные переходы, а в Fesco используют практику смен за пределами портов, "минимизируя при этом любые контакты моряков по пути следования на борт судна".