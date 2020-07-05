В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Вадим Карасев

Владимир ДжабаровФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

Сенатор считает, что «если американцы создали такие двигатели, то это нормально, они к этому шли». Кроме того, Джабаров отметил, что освобождение от необходимости закупать российские РД-180 вряд ли откроет путь для новых санкций США. «Космос — такая сфера, что все равно в одиночку там нечего делать», — добавил он.

Как сообщалось ранее, компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180. Соответствующий двигатель, предназначенный для первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, создаваемой на замену носителя Atlas V с российским РД-180, прибыл в штат Алабама в июле.