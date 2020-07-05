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В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, наибольшее число — в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272) и Свердловской области (266). Меньше всего — в Крыму (11 случаев), Севастополе (шестеро заразившихся) и Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.

У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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