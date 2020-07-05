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В российском городе ураган разрушил палаточный городок и повалил деревья

В российском городе ураган разрушил палаточный городок и повалил деревьяФото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Гроза и сильный ветер разрушили палаточный городок в Дзержинском районе Красноярского края. Как сообщатся на сайте регионального управления МЧС России, в результате непогоды было повалено более десятка деревьев.

Инцидент произошел вблизи озера Маслеево, который пользуется популярностью у местных жителей. Во время урагана отдыхающие спали в палатках. Ветер повалил деревья прямо на них и на припаркованные рядом автомобили. Как заметно на фотографиях, размещенных на сайте ведомства, автомобили получили сильные повреждение.

Более того, по данным МЧС, в результате непогоды погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе 14-летний ребенок.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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