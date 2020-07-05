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В Совфеде ответили на заявления о вхождении Донбасса в состав России

В Совфеде ответили на заявления о вхождении Донбасса в состав России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова экс-премьера ДНР Александра Бородая о том, что в ближайшем будущем Донбасс станет частью России. Интервью с сенатором опубликовано на «Говорит Москва».

Джабаров уверенно заявил, что Россия не рассматривает ни ДНР, ни ЛНР в качестве потенциальных субъектов Российской Федерации. Москва считает обе самопровозглашенные республики территорией Украины. В отличие от самой Украины, добавил сенатор. По мнению Владимира Джабарова, Киев делает все, чтобы «вытолкнуть» Донбасс за пределы своего суверенитета.

Для Москвы Донбасс является территорией, где проживают русскоязычные люди. Есть минские договоренности, реализацию которых Украина постоянно затягивает. И это заставляет самих жителей юго-востока Украины задаваться вопросом о том, есть ли у Донбасса будущее в составе этой страны.

Такую позицию высказал российский сенатор после заявлений бывшего премьера ДНР о том, что скоро Донбасс де-юре станет частью Российской Федерации.

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По материалам: u-f.ru

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