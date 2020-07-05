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В США начался Колумбопад

В США начался Колумбопад

«Антирасисты» валят памятники первооткрывателю Америки в США. Последний из них — в Балтиморе. Свалив статую Христофора Колумба, активисты протащили ее несколько сот метров и утопили в гавани под звуки фейерверков в честь Дня независимости страны. Власти заявляют о поддержке активистов.

Во время антирасистского шествия в Балтиморе толпа активистов с криками повалила памятник Христофору Колумбу в парке Herring Run, протащила его к причалу внутренней гавани, где и утопила под звуки фейерверков в честь Дня независимости. «В учебниках Колумба славят как героя и первооткрывателя Америки, а протестующие обвинили его в том, что он обращал в рабство население Северной Америки», — написало the Baltimore Sun. Пресс-секретарь мэра Балтимора Лестер Дэвис заявил, что в США идет сейчас переосмысление истории и случай с Колумбом — часть этого. «Это общенациональное движение. Люди вышли на улицы и мы поддерживаем их», — заявил представитель мэра. Он добавил, что защита памятников не является приоритетом для местной полиции. Как отмечает the Baltimore Sun, стражи правопорядка держались в стороне во время шествия.

Организаторы антирасистского шествия заявили, что уничтожение памятников Колумбу — одно из тех дел, которые помогут уничтожить расовую ненависть в США. Примечательно, что сам памятник Колумбу был посвящен не столько первооткрывателю Америки, сколько всем американцам итальянского происхождения. В 1984 году памятник из каррарского мрамора открывал с прочувственной речью президент США Рональд Рейган.

Сейчас известно, что за несколько дней активисты антирасистского движения уничтожили не менее трех статуй Христофора Колумба в США — в Сан-Франциско, Колумбусе и Балтиморе. Примечательно, что в Колумбусе после уничтожения памятника заговорили о переименовании города.

Как сообщалоИА Newstes , в конце мая в США начались массовые волнения и беспорядки, которые продолжаются до сих пор. Старт им дала трагическая история в Миннеаполисе: белый полицейский Дерек Шовин фактически задушил 46-летнего негра-рецидивиста Джорджа Флойда, прижав его ногой к дороге. Волна протестов на расовой почве усугубляется в США предстоящими выборами президента США. Ранее радикальное движение «Черные жизни значат» становится общемировой тенденцией и стало модным и в Европе, где также валят памятники тем, кого считают виновными в рабстве и колониализме. Известно, что в США протестующие снесли памятник даже испанскому классику Мигелю-де Сервантесу. В Британии от рук вандалов пострадал монумент Уинстону Черчиллю, установленный в центре Лондона. Все эти исторические личности были признаны «расистами».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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