В США показали замену российским ракетным двигателям РД-180

Лидия Мартынова

Американский аналог российского ракетного двигателя РД-180 привезли на завод в Алабаме для использования в ракете-носителе Vulcan Centaur. Как сообщила компания United Launch Alliance (ULA) в Twitter, ракету нового поколения подготовят к запуску в 2021 году.

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4 создали в компании Blue Origin. Ее основал 20 лет назад хозяин Amazon Джефф Безос.

По данным Федерального сайта закупок, ULA заключила контракт с НАСА на $ 15 млрд. Президент компании Тони Бруно ранее назвал российский двигатель РД-180 технологическим чудом, которое идеально подходит для миссии Atlas.

ULA, которую создали Boeing и Lockheed Martin, критиковали за использование российских двигателей. Однако компания не могла отказаться от них для своих ракет-носителей «Атлас-5». Теперь же компания планирует использовать американский аналог.

Тем временем в 2020 году поставки российских двигателей продолжаются. В 2020 году, отмечает «Коммерсант», ULA должна получить шесть РД-180. В России оценивали, что США смогут отказаться от российских двигателей к 2025 году.