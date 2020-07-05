В Украине за сутки подтвердили еще 823 случая COVID-19
Сегодня, 12:24 Лидия Мартынова
В Украине по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19, за сутки — 823 новых случая.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавирус.
Согласно данным, за сутки умерли 22 человека, больных COVID-19, в то же время выздоровел 221 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине умерли 1249 человек с коронавирусом, выздоровели уже 21376 человек.
По материалам: gogetnews.info