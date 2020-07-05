Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украине за сутки подтвердили еще 823 случая COVID-19

В Украине за сутки подтвердили еще 823 случая COVID-19
В Украине по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19, за сутки — 823 новых случая.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавирус.
Согласно данным, за сутки умерли 22 человека, больных COVID-19, в то же время выздоровел 221 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине умерли 1249 человек с коронавирусом, выздоровели уже 21376 человек.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Грузию делают жертвой, чтобы у Запада были козыри против России — интервью
Грузию делают жертвой, чтобы у Запада были козыри против России —
Ко Дню бикини: бодипозитивные фото Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Сальмы Хайек и других звезд
Ко Дню бикини: бодипозитивные фото Эшли Грэм, Тесс Холлидей, Сальмы
В России отмечают День работника морского и речного флота
В России отмечают День работника морского и речного флота
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами
Певицу МакSим показали после тяжелой реабилитации
Певицу МакSим показали после тяжелой реабилитации
В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму
В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму
Сегодня - шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска
Сегодня - шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска
В США показали замену российским ракетным двигателям РД-180
В США показали замену российским ракетным двигателям РД-180
Дочь набравшей долгов ради Киркорова россиянки объяснила желание лишить ее прав
Дочь набравшей долгов ради Киркорова россиянки объяснила желание
Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина
Посольство РФ в Австрии не получало обращений об убийстве россиянина
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев
Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев

Топ на сегодня

Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с

Еще по теме

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
В Украине зафиксирован небольшой спад новых случаев COVID-19
В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса