В Украине за сутки подтвердили еще 823 случая COVID-19

Лидия Мартынова

В Украине по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19, за сутки — 823 новых случая.Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавирус.Согласно данным, за сутки умерли 22 человека, больных COVID-19, в то же время выздоровел 221 человек.Всего с начала эпидемии в Украине умерли 1249 человек с коронавирусом, выздоровели уже 21376 человек.