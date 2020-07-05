Валуев оценил отказ Квята преклонить колено

Алексей Вольцев

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему российский гонщик Формулы-1 "Альфа Таури" Даниил Квят не преклонил колено в знак протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Австрии.

"Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно", — сказал Валуев порталу Sport24.

Он пояснил, что преклонение колена может быть воспринято как знак вины в чем-то, но не как символ уважения.

"Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал", — добавил собеседник портала.

Валуев подчеркнул, что выступает против расизма, но задался вопросом, зачем он должен преклонять колено, если ему не за что извиняться.

"Мои предки ничего такого не делали, чтобы испытывать столь огромную вину, которая заставила бы меня преклонять колено при слове "расизм", — пояснил депутат.

Ранее Даниил Квят, выступающий в Формуле-1 за команду "Альфа Таури", и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед началом первого этапа Гран-при Австрии. Акция с преклонением колена была приурочена к поддержке движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").