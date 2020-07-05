Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валуев оценил отказ Квята преклонить колено

Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему российский гонщик Формулы-1 "Альфа Таури" Даниил Квят не преклонил колено в знак протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Австрии.

"Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно", — сказал Валуев порталу Sport24.

Он пояснил, что преклонение колена может быть воспринято как знак вины в чем-то, но не как символ уважения.

"Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал", — добавил собеседник портала.

Валуев подчеркнул, что выступает против расизма, но задался вопросом, зачем он должен преклонять колено, если ему не за что извиняться.


"Мои предки ничего такого не делали, чтобы испытывать столь огромную вину, которая заставила бы меня преклонять колено при слове "расизм", — пояснил депутат.

Ранее Даниил Квят, выступающий в Формуле-1 за команду "Альфа Таури", и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед началом первого этапа Гран-при Австрии. Акция с преклонением колена была приурочена к поддержке движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Валуев оценил отказ Квята преклонить колено
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного действия
Путин: Право выхода республик из СССР было бомбой замедленного
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Доктор Мясников рассказал россиянам об опасности грибов
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Дальность отечественных электромагнитных пушек увеличили в пять раз
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Племянник Путина стал главой партии «Народ против коррупции»
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Инфекционист оценил опасность бубонной чумы для России
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
Малышеву заметили в летевшем в Нью-Йорк самолете
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
25 горячих секс-сцен из фильмов всех времен
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

Климкин: готов преклонить колено перед жертвами польской национальности
Премьер Украины призвал Киев не «преклонять колено» перед Москвой
Валуев поддержал Емельяненко в вопросе детских боев в Грозном
Елена Ханга объяснила преклонение колена полицейскими перед протестующими в США