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Врач предрек «коронавирусный ад» после Дня независимости в США

Врач предрек «коронавирусный ад» после Дня независимости в США

Врач предсказал «коронавирусный ад» в США после празднования Дня независимости американцами. Соответствующее заявление сделал Джозеф Варон – заведующий отделением коронавируса в Мемориальном медицинском центре Хьюстона (HMMC).

Он отметил строгие гигиенические протоколы в НММС, что стало одной из причин, почему они могут похвастаться высоким успехом в лечении пациентов с COVID-19 за более чем 80 дней. Но потом, говорит доктор, все изменилось, потому что отменили изоляцию.

Врач и его команда готовятся к «инфекционному цунами». Цитата:

С его слов, в больницу поступает гораздо больше пациентов с «ковид» чем это было в разгар мировой пандемии. Многие из них находятся в тяжелом состоянии и настолько больны, что врачи не в состоянии помочь им. К массовым протестам добавилось празднование Дня независимости, и врачи не ожидают от этого ничего хорошего. При этом издание eadaily.com сообщает, что Варон использует собственный протокол лечения Math+, включающий в себя одновременный прием нескольких препаратов, которые устраняют ключевые проблемами при COVID-19 – воспаление и свертывание крови.

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По материалам: u-f.ru

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