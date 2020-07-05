Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования России предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, 6 июля.

Выступая 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, он заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине, то украинский лидер сказал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос», — отметил он.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

По информации из немецких СМИ, Россия потребовала от Украины представления проекта конституции, в котором будет закреплен особый статус Донбасса. Кроме того, Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение механизма местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА Newstes, ответа на требование не последовало. Оценивая итоги саммита, украинская сторона назвала их шагом к следующему саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.