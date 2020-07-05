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Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса

Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования России предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, 6 июля.

Выступая 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, он заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.

«Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более что это международная уже риторика», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине, то украинский лидер сказал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

«Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос», — отметил он.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

По информации из немецких СМИ, Россия потребовала от Украины представления проекта конституции, в котором будет закреплен особый статус Донбасса. Кроме того, Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение механизма местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА Newstes, ответа на требование не последовало. Оценивая итоги саммита, украинская сторона назвала их шагом к следующему саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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