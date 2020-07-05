Зеленский ответил на требования Москвы об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования России предоставить проект по особому статусу Донбасса до понедельника, 6 июля.
Выступая 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, он заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене.
Что касается встречи советников лидеров государств «нормандского формата» 3 июля в Берлине, то украинский лидер сказал, что пока не готов ее полноценно комментировать.
Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
По информации из немецких СМИ, Россия потребовала от Украины представления проекта конституции, в котором будет закреплен особый статус Донбасса. Кроме того, Москва настаивает на реализации «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение механизма местного самоуправления в отдельных районах ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА Newstes, ответа на требование не последовало. Оценивая итоги саммита, украинская сторона назвала их шагом к следующему саммиту лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.