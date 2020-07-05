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Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста

Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ВМС Украины вооружить флот ракетами. И в первую очередь — ракетным комплексом «Нептун», который, по версии украинской стороны, может уничтожить Крымский мост.

«Новому командующему Военно-морскими силами, контр-адмиралу Алексею Неижпапе поставлена ​​задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием — как фактор сдерживания», — говорится на сайте президента Украины по случаю участия Владимира Зеленского в мероприятиях в честь Дня ВМС Украины в Одессе.

Зеленский сказал, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники. «Важнейшими являются государственные испытания украинского ракетного комплекса „Нептун“. Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в ближайших планах — получение катеров „Айленд“ и „Марк VI“ в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки», — заявил президент Украины.

В мае и июне украинские военно-морские силы проводили испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и ее назвали уничтожителем Крымского моста. Глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявлял, что ракеты попали в цели на расстоянии 85 км и 110 км.

Год назад бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждал, что Р-360 могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тогда ответил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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