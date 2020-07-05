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Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике

Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложения партии по экономическому развитию страны, в том числе с использованием новейших технологий; предложения, по его словам, будут учтены в проекте, который кабмин внесет в Госдуму в ближайшее время.

"Я недавно встречался с премьер-министром, он будет отчитываться в Думе 22 июля. Мы рассмотрели целую серию программ: программа экономического возрождения страны; программа, связанная с суперсовременными технологиями - мы представили, каким образом можно возродить электронную промышленность; программа агропромышленного комплекса лежит на столе в качестве главной", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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