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Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР
Вначале и Ленин, и Сталин были за образование единого и неделимого государства, но многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода из Союза, сказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.

# Политика
По материалам: ria.ru

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