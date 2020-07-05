Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Папиных дочек» попал в больницу

Звезда «Папиных дочек» попал в больницуФото: @kazakovfly

Российский актер Михаил Казаков, звезда «Папиных дочек», попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Исполнивший в сериале роль Ильи Полежайкина актер опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги Казакова, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

«Добро пожаловать в мой новый мир», — написал Казаков. Подписчики начали интересоваться, что случилось с артистом, а также желать ему скорейшего выздоровления. Он так и не пояснил, по какой причине оказался в больнице.

32-летний Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег». Кроме того, он снимался в «Ералаше» и в комедийном скетч-шоу «6 кадров».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери
Лунный день сегодня 5 июля 2020 года
Лунный день сегодня 5 июля 2020 года
Украина передумала занимать за границей
Украина передумала занимать за границей
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
Партия премьера Хорватии лидирует на парламентских выборах
ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего машиностроения
ЕС пригрозил оставить Украину без кредитов за защиту своего
Экс-премьер ДНР предсказал скорое вхождение республики в состав России
Экс-премьер ДНР предсказал скорое вхождение республики в состав России
Пакетных туристов Дальнего Востока повезут прямо в Крым и Сочи
Пакетных туристов Дальнего Востока повезут прямо в Крым и Сочи
Звезда «Папиных дочек» попал в больницу
Звезда «Папиных дочек» попал в больницу
В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Зюганов обсудил с Мишустиным предложения КПРФ по экономике
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста
Зеленский поручил вооружить флот «уничтожителями» Крымского моста

Топ на сегодня

Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Политолог Соловей: Коронавирус помешал России захватить Прибалтику
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
Автопарк чеченской ГИБДД пополнился машинами Mercedes-Benz и Toyota
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с Ефремовым
Адвокат семьи Захарова рассказал о ходе расследования аварии с
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин
Россиян призвали не переживать о росте цен на бензин

Еще по теме

«Ни в чем себе не отказываю»: похудевший Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал о диете
Повзрослевшая отличница из "Папиных дочек" вывалила напоказ огромную грудь
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова впечатлила фанатов идеальной фигурой
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным