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Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за COVID-19

Банки оценили спрос на валютные вклады после самоизоляции из-за COVID-19
Крупные российские банки по-разному оценили спрос населения на валютные вклады после смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Некоторые игроки увидели оживление, другие существенных изменений в активности клиентов не наблюдают. При этом если сравнивать с прошлогодними показателями, то спрос на валютные вклады продолжает активно снижаться, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Так, в ВТБ в мае объем новых депозитов в иностранной валюте вырос по сравнению с апрелем на 17% и в рублевом эквиваленте составил 28 миллиардов. "Приток средств населения во вклады, в том числе в иностранной валюте, с большой вероятностью связан с общей стабилизацией экономической ситуации. В банки стали возвращаться те деньги, которые клиенты снимали наличными в условиях пандемии, но не потратили", - указали в кредитной организации.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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