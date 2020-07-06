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Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне

Более 10 полицейских пострадали при разгоне вечеринки в Лондоне
Более 10 сотрудников полиции пострадали при попытке разогнать незаконную вечеринку в Лондоне. Об этом сообщается на сайте Metropolitan Police.

Инцидент произошел в районе Хаммерсмит и Фулэм. Местные жители пожаловалась правоохранителям на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения на территории района.
Полицейские прибыли на место, однако участники вечеринки встретили их враждебно. Присутствующие начали бросать в стражей порядка кирпичи и другие предметы.

В результате пострадали 11 полицейских. У двоих из них медики зафиксировали переломы костей. По факту происшествия начато расследование.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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